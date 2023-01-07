Протягом поточної доби, незважаючи на оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському -продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах.

Зазначається, що на Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це — Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.

На тимчасово зайнятих територіях в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 січня російські війська обстрілювали Донеччину — у Бахмутській громаді загинули двоє цивільних.

Фото Генштабу ЗСУ

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