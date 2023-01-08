Олімпійський чемпіон з футболу помер у 40 років (фото, відео)

Колишній футболіст «ПСЖ» та «Марселя», олімпійський чемпіон у складі збірної Камеруну Модест Мбамі раптово помер у віці 40 років після інсульту, повідомляє Twitter паризького клубу.

Окрім французьких грандів, півзахисник виступав за іспанську «Альмерію», китайський «Чанчунь Ятай», саудівський «Аль-Іттіхад» та колумбійський «Мільйонаріос». Після завершення кар'єри у «Гаврі» в 2015 році футболіст залишився жити у Франції. У футболці збірної Камеруну Мбамі провів 38 поєдинків і забив три м'ячі, ставши олімпійським чемпіоном 2000 року та віцечемпіоном Кубка конфедерацій-2003. До речі, його «золотий» гол вибив Бразилію з чвертьфіналу Олімпіади у Сіднеї після того, як Роналдіньо забив за «чарівників м'яча».

До речі, у 2009 році камерунець у складі «Марселя» грав у чвертьфіналі Кубка УЄФА проти «Шахтаря», який того сезону здобув трофей.

Модест Мбамі проти Олексія Гая у матчі "Марсель" - "Шахтар"

У 2019 році Модест Мбамі, котрий виграв із «ПСЖ» два Кубки Франції, відхилив пропозицію стати головним тренером збірної Камеруну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст Джанлука Віаллі.

Фото fecafoot-officiel.com, «ПСЖ», «Марсель»

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