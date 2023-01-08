Ціни на оренду житла в Польщі зросли щонайменше на третину: що відомо

У Польщі, де українським біженцям доведеться частково оплачувати житло, зросли ціни на оренду квартир,

За даними rachuneo. pl, орендна плата зросла щонайменше на третину за рік. Вартість оренди квартир стрімко зростає через тарифи.



Загалом у країні оренда подорожчала на третину, у великих містах ще більше. Оренда однокімнатної квартири у:



- Варшаві — 2571 злотих (+33% на рік);

- Вроцлаві — 2471 злотих (+42% на рік);

- Гданську — 2 400 злотих (+40% на рік).

До зазначених сум не включено оплату комунальних послуг.



Серед найдорожчих по оренді квартир міст виявились Краків та Гдиня — в них однокімнатні квартири подорожчали на 44% на рік.



За словами українки, яка мешкає у Польщі вже три роки, минулої зими платили за опалення та гарячу воду 2-х кімнатної квартири газом 2,5 тисячі злотих за 2 місяці.



За останні два роки комунальні тарифи у Польщі зростали вчетверо, зазначає українка. На черзі ще два етапи подорожчання.



У Польщі затверджено нові тарифи на електроенергію для постачальників на 2023 рік. Останні три роки вони зросли на 62%.



У 2022 році середня ціна 1 кіловат-години (кВтг) у Польщі склала 0,77 злотих, у 2023 році — 0,94−1,03 злотих.



На 2023 уряд прийняв рішення «заморозити» ціни на електроенергію, виділивши три пороги для споживання за рік:



2000 кВт/год — для всіх домогосподарств;

2600 кВт/год — якщо в сім'ї є людина з інвалідністю;

3000 кВт/год — для багатодітних сімей чи фермерів.

Особи, які не перевищують ці пороги, можуть розраховувати на «заморожування» цін на енергоносії та ставки з 2022 року.



Втім, навіть без перевищення норми жителі Польщі сплачуватимуть однаково на 16% більше у порівнянні з 2022 роком, враховуючи ставки ПДВ та збільшення плати за потужність.



Максимальна ставка для домогосподарств, що перевищують межу споживання, становить 0,6930 злотих.



Високу ціну на електроенергію фахівці пояснюють подорожчанням вугілля — 80% польської енергетики працює на паливі. За останні три роки вартість тонни вугілля зросла зі 100 злотих до 310 злотих і продовжує зростати.



При цьому ціни на газ для населення 2023 року будуть заморожені на рівні 2022 року. Втім, рахунки за газ для населення з січня 2023 року зростуть на відновлений ПДВ — на 23%.



Загалом, середні тарифи на комунальні послуги в Польщі, за даними видання Ukraineinpoland. pl, такі:

- водопостачання та водовідведення — 8−11 злотих за кубометр;

- електроенергія — 0,7 злотих за 1 кВт із доставкою;

- газ — 1,5−1,6 злотих за 1 кубометр у різних регіонах Польщі;

- вивіз сміття — приблизно 13 злотих;

- опалення — 2−3 злотих за кв. м;

- послуги інтернету та кабельного телебачення — 50−60 злотих щомісяця за безлімітний комплексний пакет.

Загалом сім'я із трьох осіб, яка проживає у квартирі до 40 кв. м, може витрачати на оплату комунальних послуг приблизно 500 злотих.



Нагадаємо, у Польщі з 2023 року змінюють правила прийому українських біженців.

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