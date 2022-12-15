Польща змінює умови прийому українських біженців: що й для кого зміниться

У Польщі змінюють закон про допомогу українським біженцям, яким надали тимчасовий захист після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.



Закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі, повідомляє «Укрінформ».



Далі вони платитимуть за проживання у таких місцях. Плата розпочинається з березня 2023 року. Українці мають покривати 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).

А з травня наступного року їм потрібно буде покривати 75% коштів, але не більше 60 злотих на добу (500 грн).

Для вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації ці зміни не стосуються. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

На сьогодні у групових місцях тимчасового розміщення у Польщі проживає близько 80 тисяч громадян України.

Ще одна важлива зміна — соціальна допомога громадянам України у момент виїзду з Польщі заморожуватиметься.

Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу.

Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.

Зміни в законі передбачають визнання у Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia. pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в РП для втікачів від війни в Україні. Цей документ разом з проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

З 1 квітня 2023 року українці зможуть звертатись за видом на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися чи відкрили власний бізнес.

Українці, які рятуються від війни в Україні, тепер матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Нині у Польщі зараз може перебувати до 3,5 млн українців, з яких до 1,3 млн. прибули до країни після 24 лютого.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram