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«Красуня в бікіні»: Аліна Гросу похизувалася апетитними формами після розставання з росіянином

13:55 8 січня 2023
«Красуня в бікіні»: Аліна Гросу похизувалася апетитними формами після розставанням з росіянином

Українська співачка Аліна Гросу, певно, ще не відійшла від травми, яку їй спричинило розставання з колишнім «нареченим» — фанатом диктатора путіна та росії.

Томау, щоб перебороти розпач від розставання, співачка на сторінці в Instagram розмістила світлини, які були зроблені у мирні часи під час відпочинку Аліни десь у теплих краях.

На фото Гросу позує у блакитно-бузковому бікіні з екзотичним принтом. Співачка зображена на тлі скель та моря.

«Трішки архіву і спокійних часів» — підписала фотографії виконавиця.

Шанувальники, своєю чергою, закидали знаменитість компліментами: «Фігура просто вогонь», «така русалонька», «Все гарно, а колір волосся зливається зі скалою, гарне маскування», «дуже чарівна».

Нагадаємо що не так давно Аліна Гросу вперше прокоментувала чутки про свій новий статус, пожалкувавши, що винесла на люди особисте.

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