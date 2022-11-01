Бойфренд Аліни Гросу знайшовся в росії

Прихильники співачки та акторки Аліни Гросу, яка нещодавно перенесла складну операцію, вже кілька місяців переймаються, куди ж подівся її наречений — російський актор та режисер Роман Полянський. На початку війни вони разом поїхали до Чернівців. Закохані перестали ділитися спільними світлинами в соцмережах. Прихильники пари почали перейматися, куди ж зник Роман і чи не розпалася зіркова пара.

І ось 30 жовтня Полянський знайшовся в росії. Разом із донькою від колишнього шлюбу він засвітився у Москві на прем'єрі стрічки режисера Валерія Фокіна, відомого своєю прихильністю до путіна. В росЗМІ опублікували світлини з прем’єри.



*Роман Полянський — фото news.ru

Ні Аліна, ні Роман свої стосунки поки не коментують. Артистка лише натякнула, що після операції вона сама дає собі раду та як відновлюється після хірургічного втручання.

Раніше Павло Зібров запевняв, що Полянський пееребуває в Чернівцях та запевняв в його проукраїнській позиції.

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