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«Це було моєю помилкою»: Аліна Гросу підтвердила розрив із Полянським

14:44 7 січня 2023
Гросу та Полянський

Співачка Аліна Гросу, яка наприкінці минулого року поїхала до Америки, відповіла на запитання прихильників, у тому числі й про чутки щодо її розриву з російським актором та режисером Романом Полянським. Пара до початку широкомасштабного вторгення активно публікувала спільні фото у соцмережах, але останнім часом про них не було чутно.

В Instagram фани Гросу цікавилися, що сталося. Співачка прямо не відповідала на поставлені запитання, але висновки зробити можна.

Нагадаємо, що минулої осені Роман Полянський «засвітився» у росії. Він разом із донькою від колишнього шлюбу був у москві на прем'єрі стрічки режисера Валерія Фокіна, відомого своєю прихильністю до путіна.

У жовтні Аліна Гросу писала, що їй зробили операцію і що в її житті коїться «якийсь треш».

Фото зі сторінки Аліни Гросу у соцмережах

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