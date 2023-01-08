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«Макаєвка 2.0»: ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими — багато жертв

12:10 8 січня 2023
дим

Збройні сили України завдали удару по військовій базі російських окупантів. Йдеться про гуртожиток в окупованому Рубіжному, де командування росії розмістило мобілізованих.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ.

Відомство зазначає, що удар по гуртожитку було завдано за принципом обстрілу Макіївки, під час якого українським військовослужбовцям вдалося знищити військову базу зс рф на території колишнього 19 профтехучилища.

Річ у тому, що окупанти розмістили свій об'єкт у гуртожитку медичного університету у Рубіжному.

«СтратКом» інформує, що внаслідок точного удару щонайменше 14 мобілізованих росіян загинули, а точна кількість поранених загарбників уточнюється.

Генеральний штаб Збройних сил України поки що офіційно не коментував інформацію про знищення військової бази росії в Рубіжному.

За даними Генштабу, минулої доби втрати росіян в Україні склали 430 військових, загальні втрати перевищили 111 тисяч окупантів.

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