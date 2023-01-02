Сотні загиблих та поранених: ЗСУ потужно вдарили по місцю базування окупантів у Макіївці (відео)

В окупованій Макіївці новорічної ночі ЗСУ знищили базу, де знаходилися російські окупанти. По профтехучилищу, де дислокувалися мобілізовані солдати з Саратова, вдарили з HIMARS.



У російських пабликах повідомляють про ліквідацію кількох сотень новобранців.



Telegram-канал «СтратКом ЗСУ» пише, що знищено близько 400 «мобіків», ще близько 300 поранено.



«Привіт та вітання ваті та ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки та напхали до будівлі ПТУ-19. В результаті „необережного поводження з нагрівальними приладами“, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта запакував у мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеня важкості. Цікаво, що все це сталося новорічної ночі» , — повідомили українські військові.

За даними росканалів, буквально опівночі по ПТУ було завдано масованого удару з РСЗВ HIMARS. Сама будівля зазнала сильних руйнувань.

Російські «воєнкори» обурені тим, де був розміщений особовий склад підрозділу, і вважають це злочином військового командування.

Об'єкт, непристосований для безпечного перебування у ньому військових, не оснащений укриттями — легка ціль для ЗСУ, що знаходяться на близькій відстані від розташування.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ потужно вдарили по окупантах під Запоріжжям.

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