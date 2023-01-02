39.98 / 40.88 41.76 / 42.94
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Сотні загиблих та поранених: ЗСУ потужно вдарили по місцю базування окупантів у Макіївці (відео)

10:20 2 січня 2023
руйнування в Макіївці

В окупованій Макіївці новорічної ночі ЗСУ знищили базу, де знаходилися російські окупанти. По профтехучилищу, де дислокувалися мобілізовані солдати з Саратова, вдарили з HIMARS.

У російських пабликах повідомляють про ліквідацію кількох сотень новобранців.

Telegram-канал «СтратКом ЗСУ» пише, що знищено близько 400 «мобіків», ще близько 300 поранено.

«Привіт та вітання ваті та ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки та напхали до будівлі ПТУ-19. В результаті „необережного поводження з нагрівальними приладами“, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта запакував у мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеня важкості. Цікаво, що все це сталося новорічної ночі» , — повідомили українські військові.


За даними росканалів, буквально опівночі по ПТУ було завдано масованого удару з РСЗВ HIMARS. Сама будівля зазнала сильних руйнувань.

Російські «воєнкори» обурені тим, де був розміщений особовий склад підрозділу, і вважають це злочином військового командування.

Об'єкт, непристосований для безпечного перебування у ньому військових, не оснащений укриттями — легка ціль для ЗСУ, що знаходяться на близькій відстані від розташування.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ потужно вдарили по окупантах під Запоріжжям.

557

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рашистам було не до сну: на базі окупантів під Мелітополем пролунали вибухи

Рашистам було не до сну: на базі окупантів під Мелітополем пролунали вибухи

Квіти

Хоч на продаж виставляй: це диво-підживлення для домашніх квітів оживить навіть найбільш хворі рослини (рецепт)

Банкомат

За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

Андрій Ісаєнко

«Ми опинилися між двома вогнями — русні та нашої артилерії»: відомий актор разом з сім’єю потрапив під обстріли

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту