Пошкоджені навчальні заклади та будинки: у Краматорську показали наслідки нічної атаки рф на місто

Російські війська в ніч проти 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено навчальні заклади та будинки.



Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.



За його словами, внаслідок нічних обстрілів у місті значні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв.



«Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкодження отримали 2 навчальні заклади, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв», — зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по військовій базі російських окупантів в окупованому Рубіжному, де командування росії розмістило мобілізованих. Внаслідок точного удару щонайменше 14 мобілізованих росіян загинули, кількість поранених загарбників уточнюється.

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