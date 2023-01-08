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Суспільство та люди

Пошкоджені навчальні заклади та будинки: у Краматорську показали наслідки нічної атаки рф на місто

12:53 8 січня 2023
будівля

Російські війська в ніч проти 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено навчальні заклади та будинки.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.

За його словами, внаслідок нічних обстрілів у місті значні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв.

«Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкодження отримали 2 навчальні заклади, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв», — зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по військовій базі російських окупантів в окупованому Рубіжному, де командування росії розмістило мобілізованих. Внаслідок точного удару щонайменше 14 мобілізованих росіян загинули, кількість поранених загарбників уточнюється.

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