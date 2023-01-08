Ворог наніс дев’ять ракетних ударів по Донецькій області: загинув мирний житель

Російські окупанти в ніч проти 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Сім ударів по Краматорську і два — по Костянтинівці здійснили російські війська. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає», — зазначив чиновник.

Пізніше він повідомив, що внаслідок варварських обстрілів загинув мирний житель.



Також Кириленко розповів про пошкодження, які наніс області ворожий обстріл.



У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу та промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

У Костянтинівці приліт у промисловій зоні.

Крім цього, за словами голови ОВА, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка — пошкоджено приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.



«Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щодня і цілеспрямовано. Злочини росіян детально фіксуємо. Відповідатимуть усі причетні», — додав Кириленко.



Нагадаємо, сьогодні вночі під удар російських загарбників потрапив Нікопольський район на Дніпропетровщині.

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