40.01 / 40.80 41.60 / 42.71
Київ: -10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог наніс дев’ять ракетних ударів по Донецькій області: загинув мирний житель

8:27 8 січня 2023
руйнування

Російські окупанти в ніч проти 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Сім ударів по Краматорську і два — по Костянтинівці здійснили російські війська. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає», — зазначив чиновник.

Пізніше він повідомив, що внаслідок варварських обстрілів загинув мирний житель.

Також Кириленко розповів про пошкодження, які наніс області ворожий обстріл.

У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу та промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

У Костянтинівці приліт у промисловій зоні.

Крім цього, за словами голови ОВА, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка — пошкоджено приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

«Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щодня і цілеспрямовано. Злочини росіян детально фіксуємо. Відповідатимуть усі причетні», — додав Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні вночі під удар російських загарбників потрапив Нікопольський район на Дніпропетровщині.

331

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Номерні знаки

На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Верховна Рада

Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту