У лютому Києву можна буде не боятися блекауту: науковці зробили сміливу заяву
З середини лютого Києву не загрожуватимуть блекаути. У столиці планують запустити нову схему електропостачання.
Про це в етері телемарафону заявив голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
«Коли ми говоримо про енергосистему України, яка є абсолютно об'єднаною, то один з найскладніших регіонів — Київський. Він дефіцитний дуже сильно», — сказав Харченко.
За його словами, Київ був і залишається одним з найуразливіших місць, і російські енергетики про це знають. Саме вони допомагають військам росії планувати атаки.
Водночас як стверджує директор Центру досліджень енергетики, реалізується план, згідно з яким столиця зможе уникнути тотальних вимкнень електроенергії.
«Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву все одно буде будь-який блекаут. Київ стоятиме. Потрібно зробити певні речі», — сказав він.
За словами Харченка, далі ця «парасолька» розширюватиметься і на інші великі міста, щоб уникнути загрози блекауту.
Він зазначив, що у містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Якщо система не працюватиме, всі отримають тепло та воду.
Нагадаємо, на вихідні у Києві електрику намагалися не відключати, посилаючись на низьке споживання. Але з приходом морозів влада прогнозує перехід від стабілізаційних графіків відключення до аварійних.281
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