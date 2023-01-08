У лютому Києву можна буде не боятися блекауту: науковці зробили сміливу заяву

З середини лютого Києву не загрожуватимуть блекаути. У столиці планують запустити нову схему електропостачання.

Про це в етері телемарафону заявив голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.



«Коли ми говоримо про енергосистему України, яка є абсолютно об'єднаною, то один з найскладніших регіонів — Київський. Він дефіцитний дуже сильно», — сказав Харченко.



За його словами, Київ був і залишається одним з найуразливіших місць, і російські енергетики про це знають. Саме вони допомагають військам росії планувати атаки.



Водночас як стверджує директор Центру досліджень енергетики, реалізується план, згідно з яким столиця зможе уникнути тотальних вимкнень електроенергії.



«Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву все одно буде будь-який блекаут. Київ стоятиме. Потрібно зробити певні речі», — сказав він.



За словами Харченка, далі ця «парасолька» розширюватиметься і на інші великі міста, щоб уникнути загрози блекауту.



Він зазначив, що у містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Якщо система не працюватиме, всі отримають тепло та воду.

Нагадаємо, на вихідні у Києві електрику намагалися не відключати, посилаючись на низьке споживання. Але з приходом морозів влада прогнозує перехід від стабілізаційних графіків відключення до аварійних.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram