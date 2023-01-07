Без відключень світла на Різдво не обійтися: погода внесла свої корективи у свято

У суботу, 7 січня, на Різдво, а також у неділю, 8 січня, у Києві прогнозуються відключення світла за графіками, хоча раніше у вихідні дні електрику намагалися не відключати. Причина — у погодних умовах.

За словами керівника компанії YASNO Сергія Коваленка, це пов'язано з похолоданням: «Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода… Кожні -5 градусів на вулиці — це +250 МВт до споживання. А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними».

Варто пам'ятати, що через морози можуть виникати й інші причини для віключення світла, наприклад, локальні аварії. Мешканцям столиці нагадали про розумне використання електроприладів, які не варто вмикати одночасно.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, морози посиляться, у нічні години переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України впродовж 7−9 січня ймовірні -10−17 градусів. Після 10 січня морози послабнуть.

Фото Pixabay

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