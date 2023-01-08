Такого не їмо: судді-переселенцю не сподобалися безкоштовні продукти допомоги на Київщині

У Броварах під Києвом стався шокуючий випадок — там у відділення благодійного фонду звернувся чоловік, який пред'явив документи ВПО з Донбасу, а отримавши безкоштовний продуктовий набір, дитячі памперси та харчування, через деякий час повернув їх, висловивши обурення «бідністю» набору. Обурення підтримала і дружина переселенця, яка теж прибула до пункту видачі гуманітарної допомоги.

Жінка, яка займається енергопрактиками із залучення багатства (!), заявила, що «їхня родина і діти такого не їдять», а після цього взагалі викликала на місце поліцію, заявивши правоохоронцям, що у фонді їм «зіпсували довідку».

Волонтер Марина Піанкова, яка розповіла шокуючу історію, показала фото продуктів з набору, куди входили 2 кілограми борошна, по кілограму манки, рису та гречки, спагетті твердих сортів, шпроти, сардини, горошок, кукурудза, томатна паста. зі свинини.

Благодійний набір для переселенця

Набір дитячого харчування

Поліція швидко приїхала на місце, і вже тоді з'ясувалося, що незадоволений незаможним є не хто інший як суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець, який під час роботи в суді отримував понад 150 000 гривень заробітної плати та має державні пільги, а зараз претендує на здобуття посади у Вищій раді правосуддя.

Водночас, після інциденту цю посаду він може і не отримати, адже представниця благодійного фонду написала скаргу до етичної ради судової влади, яка розглядає кандидатуру переселенця.

460

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram