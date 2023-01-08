Такого не їмо: судді-переселенцю не сподобалися безкоштовні продукти допомоги на Київщині
У Броварах під Києвом стався шокуючий випадок — там у відділення благодійного фонду звернувся чоловік, який пред'явив документи ВПО з Донбасу, а отримавши безкоштовний продуктовий набір, дитячі памперси та харчування, через деякий час повернув їх, висловивши обурення «бідністю» набору. Обурення підтримала і дружина переселенця, яка теж прибула до пункту видачі гуманітарної допомоги.
Жінка, яка займається енергопрактиками із залучення багатства (!), заявила, що «їхня родина і діти такого не їдять», а після цього взагалі викликала на місце поліцію, заявивши правоохоронцям, що у фонді їм «зіпсували довідку».
Волонтер Марина Піанкова, яка розповіла шокуючу історію, показала фото продуктів з набору, куди входили 2 кілограми борошна, по кілограму манки, рису та гречки, спагетті твердих сортів, шпроти, сардини, горошок, кукурудза, томатна паста. зі свинини.
Поліція швидко приїхала на місце, і вже тоді з'ясувалося, що незадоволений незаможним є не хто інший як суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець, який під час роботи в суді отримував понад 150 000 гривень заробітної плати та має державні пільги, а зараз претендує на здобуття посади у Вищій раді правосуддя.
Водночас, після інциденту цю посаду він може і не отримати, адже представниця благодійного фонду написала скаргу до етичної ради судової влади, яка розглядає кандидатуру переселенця.460
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