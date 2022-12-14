Наразі — без довідок та походів кабінетами: у «Дії» з'явилися дві важливі послуги для переселенців

Вимушені переселенці віднині можуть онлайн не лише оформити допомогу ВПО, а й змінити місце проживання та скасувати статус.

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, обидві послуги автоматичні.

«Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте. Зараз це — кілька кліків у застосунку „Дія“. Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО у „Дії“. Також зверніть увагу, що для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію», — йдеться у повідомленні.

Раніше у міністерстві дали поради щодо відновлення паспорту. Це можна робити незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО

Фото Pixabay

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram