40.07 / 40.78 41.78 / 42.73
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Податок на землю: скільки українцям доведеться заплатити за земельний пай у 2023 році

19:04 8 січня 2023
Податок на землю

У 2022 році в Україні було запроваджено на земельний пай, який з 2023 року мають сплачувати селяни і фермери, які через війну зіткнулися з небаченими раніше проблемамию

Оподатковуватись будуть земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 гектара, нагадує видання На пенсії.

Власники ж земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати податкового зобов'язання звільняються.

Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю. Податок складається з кількох платежів:

  • самого податку на землю;
  • податку з доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);
  • податку на доходи фізосіб;
  • військового збору із зарплат найманих працівників.

У 2023 року середній розмір податку становитиме 1,2−1,3 тис. грн за гектар. Наступного ж року він збільшиться до 1,4−1,5 тис. гривень.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про податкові новації 2023 року.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Пенсію у березні підвищать не всім: в Кабміні пояснили, хто може очікувати на збільшення суми виплат після індексації

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Важкохворий Валерій Леонтьєв терміново розпродає нерухомість у США

Важкохворий Валерій Леонтьєв терміново розпродає нерухомість у США

Путін

путін помирає: голова української розвідки американським ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту