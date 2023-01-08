Податок на землю: скільки українцям доведеться заплатити за земельний пай у 2023 році
У 2022 році в Україні було запроваджено на земельний пай, який з 2023 року мають сплачувати селяни і фермери, які через війну зіткнулися з небаченими раніше проблемамию
Оподатковуватись будуть земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 гектара, нагадує видання На пенсії.
Власники ж земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати податкового зобов'язання звільняються.
Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю. Податок складається з кількох платежів:
- самого податку на землю;
- податку з доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);
- податку на доходи фізосіб;
- військового збору із зарплат найманих працівників.
У 2023 року середній розмір податку становитиме 1,2−1,3 тис. грн за гектар. Наступного ж року він збільшиться до 1,4−1,5 тис. гривень.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про податкові новації 2023 року.102
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