Призер Олімпійських ігор розбився на гірськолижній трасі: відео жахливого падіння

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2018 у Пхенчхані, французький гірськолижник Віктор Мюффа-Жанде потрапив до лікарні після жахливого падіння під час гігантського слалому на етапі Кубка світу у швейцарському Адельбодені, повідомляє «Екіп».

33-річний спортсмен претендував на подіум, посідаючи після першої спроби сьоме місце. Але завершити змагання француз не зміг. Під час другого спуску гірськолижник на високій швидкості не втримав рівноваги, полетів у захисну сітку, при цьому жорстко вдарившись головою об сніг.

Після моторошного падіння Мюффа-Жанде забрали з траси на ношах у «швидку» і доправили до однієї з лікарень Берна, де у нього діагностували струс мозку, а також травми носа та правої руки.

За іронією долі, це вже друге серйозне падіння Мюффа-Жанде останнім часом. У січні 2022-го Віктор невдало впав під час слалому у хорватському Загребі. Тоді він зламав щиколотку та пропустив зимову Олімпіаду у Пекіні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова олімпійська чемпіонка з гірськолижного спорту Розі Міттермайєр померла від раку.

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