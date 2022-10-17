Керівники «Руха» та «Дніпра-1» влаштували бійку після матчу чемпіонату України: момент потрапив на відео

Поєдинок 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Дніпро-1» на львівському стадіоні «Україна» на 95-й хвилині вирвав перемогу у «Руха» (3:2), закінчився скандалом.

Нагадаємо, що господарі поля після того, як арбітр Юрій Іванов вилучив з поля двох гравців «Руха» Віталія Романа та Дениса Слюсаря, закінчували зустріч вдев'ятьох і пропустили вирішальний м'яч на останніх секундах. Тому емоції били через край і після фінального свистка. Одразу після гри 45-річний генеральний директор «Руха» Ігор Дедишин (на фотоколажі — ліворуч) та 47-річний спортивний директор «Дніпра-1» Євген Красніков влаштували словесну суперечку. Дійшло до рукоприкладства. Зокрема, Красніков завдав кількох ударів Дедишину, а також вдарив англійського легіонера «Руха» Віва Соломона-Отабора.

«Він ударив мене першим. За що ти мене вдарив? На*уй ти мене вдарив? Так підемо віч-на-віч вийдемо. Програв — терпи, бл*дь», — чути слова Краснікова на відео.

Нагадаємо, що перемога дозволила «Дніпру-1», який обіграв минулого четверга у Лізі конференцій «Вадуц» (2:1), зберегти з 18 очками лідерство в чемпіонаті України. «Рух» з 4 пунктами посідає 13-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол гравця «Дніпра-1» визнали найкращим у 4-му турі Ліги конференцій.

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