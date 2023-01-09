Відомо про 26 епізодів злочину: житель Сумщини крав металеві хрести з могил

Білопільський районний суд Сумської області визнав чоловіка винним у нарузі над могилами. Про це «ФАКТАМ» стало відомо із опублікованого вироку.

Обвинувачуваний — місцевий житель, який на момент скоєння злочину ніде не працював та був розлучений. Свою кримінальну діяльність чоловік почав у червні 2021 року. Він прибув на автомобілі на кладовище в села Черванівка Сумського району, де за допомогою болгарки спиляв частини огорожі з нержавіючої сталі вагою 100 кілограмів з могили. У подальшому викрадений метал продав. Своїми умисними протиправними діями злочинець спричинив матеріального збитку потерпілій на суму 3200 грн. Загалом у матеріалах справи вказано 26 епізодів, із яких стає відомо, що чоловік викрадав хрести на кладовищах у різних районах Сумської області. Невдовзі злочинця впіймали «на гарячому».

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, щиро розкаявся. Зокрема пояснив, що у червні 2021 року перебував вдома. На той час не працював, коштів на проживання не мав, тому вирішив вчиняти крадіжки металу з могил на кладовищах. На теперішній час він дат вчинення злочинів не пам`ятає. Усе викрадене складав до автомобіля «Опель Аскона», що належав його батьку, і на ньому відвозив до пункту прийому металобрухту.

Зрештою, суд ухвалив злочинцю покарання у виді обмеження волі на строк 5 років, їх він проведе у виправному центрі. Також чоловік має сплатити процесуальні витрати на користь держави у розмірі 19051 грн 54 коп, 67 820 грн майнової шкоди і 6000 грн моральної шкоди.

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