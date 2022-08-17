Згвалтував і змусив переказати гроші: у центрі Львова киянин познущався з жінки

У Львові, де раніше затримали перевізника «ухилянтів», скерували до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного мешканця Київщини, який у червні силою примусив до статевого акту львівянку, яка його прихистила. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини.

Як виявилося, отримавши бажане, покидьок не спинився, і погрожуючи жінці ножем, отримав від неї пароль до її телефону та онлайн-банкінгу «Приват24», та перерахував грошові кошти на свою банківську картку. Але й цього гвалтівнику виявилося замало, і він викрав у потерпілої також особисті речі та готівку.

Тож нині йому інкримінують одразу зґвалтування, вчинення сексуального насильства, розбою та крадіжки (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу).

За попереднім рішенням суду до винесення вироку судом фігурант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше ґвалтівників затримали також на Волині та в Хмельницькому.

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram