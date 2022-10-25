Встановлені особи російських танкістів, які впритул розстріляли лікарню з вагітними на Сумщині (фото, відео)

У Тростянці на Сумщині, який Сили оборони звільнили наприкінці березня, військовослужбовці 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії зс рф фактично впритул розстріляли з танку приміщення районної лікарні.

У ДБР з'ясували, що командир Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов, віддав наказ підлеглому прямим наводженням стріляти по медичному закладу. Постріл 125-мм осколочно-фугасним снарядом здійснив інший росіянин — Айнур Мухаметханов.

Фото ДБР

Фото ДБР

Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки, які там перебували. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Фото ДБР

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно військових. Обвинувальний акт скеровано до суду, а військовослужбовців рф оголошено в розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

У ДБР додали, що тікаючи з Сумщини, російські військові покинули свій танк. ЗСУ його відремонтували і сьогодні він «мстить» на полі бою окупантам за їхні злочини.

Нагадаємо, що на Чернігівщині командира танка армії рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни і засуджено до 8 з половиною років позбавлення волі. До 9 років тюрми заочно засудили російського лейтенанта, який наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі під час окупації на Київщини.

Фото ДБР

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