Рашисти вдарили по Очакову: зруйновано житлові будинки та лікарню, є поранені (відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. 9 січня було обстріляно Очаків Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає», — повідомив він.

Як повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, троє людей було поранено внаслідок обстрілу.

«Попередньо троє людей поранені. Загалом за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об'єктів (будинки, квартири…)», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше 9 січня росіяни завдали удару по селищу міського типу Шевченкове в Харківській області. За словами голови Харківської ОВА Олега Синегубова, двоє людей загинули, шестеро людей отримали поранення.

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