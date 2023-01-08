40.01 / 40.80 41.60 / 42.71
Київ: -10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У путінське «перемир'я» росіяни завдали 3 ракетних удари й 40 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб

8:40 8 січня 2023
військові

Попри оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних ударів й здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед мирного населення є поранені та загиблі, повідомили у Генштабі.

Російські загарбники продовжують спроби наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямах, а також намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Було збито 3 розвідувальні БПЛА типу «Орлан-10».

Наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 боєприпасів ворога.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд з заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити у місцеві морги.

На тимчасово зайнятих територіях, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка та Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні зазначив, що в так зване «різдвяне перемир'я» росіяни «знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям». Під удар потрапили Краматорськ, Запоріжжя, Харківська область.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Номерні знаки

На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Верховна Рада

Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту