Попри оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних ударів й здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед мирного населення є поранені та загиблі, повідомили у Генштабі.



Російські загарбники продовжують спроби наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямах, а також намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.



Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Було збито 3 розвідувальні БПЛА типу «Орлан-10».

Наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 боєприпасів ворога.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд з заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити у місцеві морги.



На тимчасово зайнятих територіях, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка та Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні зазначив, що в так зване «різдвяне перемир'я» росіяни «знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям». Під удар потрапили Краматорськ, Запоріжжя, Харківська область.

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