Ще одна зіркова пара розпалася: телеведуча Аліна Шаманська й актор Руслан Ханумак розлучилися

Телеведуча та блогерка Аліна Шаманська здивувала заявою про розлучення з чоловіком — актором Русланом Ханумаком. Жінка опублікувала в Інстаграм фото, на якому її чоловік проводить час з іншою, а в коментарях підписники глузують з Аліни. Після такого вона не вважає Руслана своїм чоловіком.

«Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися… А тобі відповідають „мы выше этого“. Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: „Значить, це не твій чоловік“. Так, це не мій чоловік», — написала Аліна.

Вона уточнила, що дана ситуація не є причиною розлучення. Інцидент став останньою крапкою у стосунках.

«Жаліти мене не треба. Я обов’язково буду щасливою. На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була. До останнього не хотіла виносити ані крихти особистого сюди, але вибір зроблено за мене. Якщо мене немає кому захистити у публічній площині — я зроблю це сама», — додала Шаманська.

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