«Хоч десь я повний авторитет»: Володимир Дантес поділився подробицями взаємин з дітьми Даші Кацуріної

Відомий співак та блогер Володимир Дантес, який раніше назвав справжню причину розлучення з Надею Дорофєєвою, вперше розповів, як спілкується з дітьми своєї нової дівчини — Даші Кацуріної. У шлюбі з Михайлом, який тепер живе з Надею, в них народилося двоє дітей — шестирічна донька Олександра та однорічний син Іван. За словами Володимира діти є джерелом натхнення.

«Батько в цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет», — розповів Володимир Дантес в інтерв’ю Олені Кравець.

Також Володимир Дантес розповів зворушливу історію про спілкування з Олександрою.

«Якось Даша вкладала малого і лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: „А що ти п’єш?“ Кажу: „Віскі з чорним напоєм (щоб не рекламувати)“. Вона каже: „А можна й мені це?“ Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: „Так“. І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, де вона була… А я їй про свої якісь проблеми. І я такий думаю: вау, ну діти — це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти — це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую», — розказав Дантес.

Нагадаємо, Даша Кацуріна — відома блогерка та рестораторка, власник бренду одягу. Під час війни вона за один день збідніла на мільйон гривень.

Раніше вона розповіла, з чого почалися їхні з Володимиром стосунки.

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