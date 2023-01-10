Принцу Гаррі та Меган Маркл наказано негайно залишити їхній особняк у Каліфорнії

У понеділок, 9 січня, губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом розпорядився про негайну евакуацію жителів Монтесіто, Торо-Каньйон, Сікаморе-Каньйон та Падаро-Лейн. Причина — руйнівний ураган, який вдарив по узбережжю Каліфорнії й вже спричинив загибель 12 людей.

Швидкість вітру сягає 100 км/год. Він ламає дерева та стовпи, зриває дахи з будинків, перевертає машини.

Під загрозою повені опинився весь округ Санта-Барбара. Вже затоплено низку вулиць у Сан-Франциско та Сакраменто.

Стихійне лихо, за словами Ньюсома, загрожує 90% населення Каліфорнії. Це понад 34 мільйони людей. Губернатор звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить каліфорнійцям отримати допомогу із федерального бюджету.

Монтесіто відомий тим, що тут проживає у своїх розкішних особняках багато знаменитостей, наприклад, Опра Уїнфрі. З осені 2020 року місцевими жителями стали й Сассекси. Принц Гаррі та Меган Маркл придбали тут будинок за 14 мільйонів доларів. Сьогодні їхній особняк оцінюється вже у 23 мільйони доларів.

Поки не ясно, чи підкоряться герцог і герцогиня Сассекські наказу губернатора. Ймовірно, Гаррі та Меган наслідують приклад інших знаменитостей. А ті можуть вирішити не ризикувати. У Монтесіто дуже добре пам'ятають, як рівно п'ять років тому інший ураган убив в окрузі 23 особи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про потужний ураган, який вдарив по південних американських штатах восени 2022 року.

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