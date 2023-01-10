Так виглядає божевілля: Зеленський про «досягнення» росії на Донбасі

Битва за Донбас триває. І хоча оккупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої і тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами 320-го дня війни.

«Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і виявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко — там майже не залишилося цілих стін… Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили», — заявив глава Української держави.

Водночас не зрозуміло, що хотіла виграти на Донбасі росія.

«Повністю все зруйноване, життя майже не залишилося. І тисячі їхніх людей втрачені: вся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля», — упевнений український лідер.

Також президент Зеленський подякував усім нашим захисникам та захисницям за кожен крок уперед на інших напрямках на передовій, за поступове просування — «дуже обережне, прораховане і саме тому — абсолютно надійне».

Нагадаємо, напередодні глава держави запевнив, що Соледар тримається, при цьому ні біля цього міста, ні біля сусіднього Бахмута немає такого клаптика землі, на якому не віддав би свою життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму.

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