«Світ знову побачив, що росія бреше. Жодна її спроба маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував тим, хто допомагає звільняти полонених українців.

«Сьогодні відбулося перше в цьому році звільнення наших воїнів із російського полону. 50 українців повернулися додому. 33 офіцери, 17 — це рядові й сержанти. Серед них — захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни. Бійці армії, Нацгвардії, тероборони, ВМС, прикордонники. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші. Особливо дякую тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає змогу повернути свободу комусь з українців», — зазначив він.

Президент повідомив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін.

«Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині — кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті», — повідомив Зеленський.

Президент також звинуватив Кремль у брехні щодо нібіто оголошення «перемир'я».

«Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу — саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли у Москві звітували про нібито „мовчання“ армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу… Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито „перемир'я“. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює», — зауважив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», попри оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних ударів й здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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