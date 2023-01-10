Потрібно дуже багато крові: красуня-українка, яка страждає на рідкісну аномалію судин, просить про допомогу

26-річна Наталія Курочкіна потребує допомоги небайдужих людей. Дівчина страждає від вродженої аномалії розвитку судин. Ще при народженні на пальчиках її правої руки було виявлено невеликий синець, який згодом розрісся до величезних розмірів. Їй поставили діагноз ангіовенозна дисплазія. Це вроджена вада розвитку венозної системи. За такої патології судини можуть склеюватися, розтягуватися, подвоютися, мати проблеми з клапанами.

7 років тому Наталя стала учасницею програми «Я соромлюсь свого тіла» на телеканалі СТБ. Однак дівчині так і не зробили операцію через погане зсідання крові.

Нині хвороба прогресує. У неї відкрилася кровотеча. Наталя потрапила до реанімації 9-ї Київської міської клінічної лікарні, де медики підтримують її життєдіяльність. Лікарі готові провести хірургічне втручання, проте для цього потрібно дуже багато крові.

Наталя та її близькі просять допомоги у всіх небайдужих людей. Потрібно здати кров будь-якої групи та резусу до п'ятниці, 13 січня, включно. Зробити це можна у Київському міському центрі по вулиці Максима Берлінського, 12 (неподалік станції метро «Дорогожичі») з 8:00 до 14:00 (з позначкою «Наталія Курочкіна, 9 клінічна лікарня»). Від цієї операції залежить життя молодої дівчини.

Донором може стати будь-який громадянин України віком від 18 до 60 років, вагою не менше ніж 50 кг і без протипоказань, пов'язаних із наявністю певних захворювань. Для проведення процедури необхідно мати паспорт.

Підготовка до здачі крові

За три дні до здачі крові відмовтеся від прийому аналгетиків і аспірину, а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, печиво дієтичне, каша на воді).

Не паліть за годину до здачі крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання та не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин та перенесених захворювань.

Хто хоче допомогти фінансово лікуванню дівчини, можна зробити донат на її банківську картку. Окрема подяка за репост у месенджерах та соцмережах.

Карта ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкіна Н.О.).

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