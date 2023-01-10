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Гроші

В Україні підвищать пенсії: хто отримаєх додатково 700 гривень

9:43 10 січня 2023
чоловік

Цього року, пропри війну та тяжке становище в економіці країни, уряд обіцяє українським пенсіонерам провести щорічну індексацію пенсій.

За останніми підрахунками, пенсії мають бути проіндексовані на 24% через високу інфляцію, яка становила 50% минулого року.

Після індексації деякі пенсіонери отримають на 600−700 гривень більше, частина людей похилого віку не відчує підвищення соцвиплат. Як відомо, індексують не фактичну суму виплату, а розрахункову без жодних доплат.

Індексація буде відчутною для тих, хто отримує 3000 гривень та більше на місяць. Для таких пенсіонерів доплати будуть 700 гривень та більше. При цьому виграють ті, у кого пенсії вищі за середні й найвищі.

Якщо людина одержує 2600 щомісяця, то проіндексують 2050 грн. У зв'язку з індексацією мінімальне значення зросте до 2542 гривень. А оскільки реальні пенсії людей вищі, вони відповідно нічого не отримають, зазначає tehnofan.

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