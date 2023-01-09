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У українців можуть «вилучити» частину пенсії: хто, на якій підставі та яку суму

14:28 9 січня 2023
Гривні

В українському законодавстві передбачені випадки, в яких з пенсійних виплат можуть утримати частину суми, наприклад, якщо людина, яка вийшла на заслужений відпочинок, знову влаштувалася на роботу і не повідомила про це органи ПФУ.

Є й інші підстави. Наприклад, як пише видання «На пенсії», відрахування з пенсій можуть проводитися на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків та інших документів.

Зазначається, що з пенсії може бути відраховано не більше ніж 50 відсотків на:

  • утримання членів сім'ї (аліменти);
  • відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;
  • відшкодування збитків, завданих каліцтвом або іншим заподіянням шкоди здоров'ю, а також у зв'язку зі смертю потерпілого;
  • повернення надмірно отриманих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Усі інші види стягнень не перевищують 20 відсотків пенсії.

Нагадаємо, що у Законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» прописано і випадки, коли пенсію припиняють виплачувати.

Фото Pixabay

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