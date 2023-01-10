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«Буданов ніколи не помиляється»: екстрасенс розповіла, коли Україна переможе у війні (відео)

15:55 10 січня 2023
прапор

Українці з нетерпінням чекають на перемогу нашої країни у війні. Багато астрологів та провидців роблять прогнози, іноді не зовсім оптимістичні.

Екстрасенс, ясновидиця та фіналістка «Битви екстрасенсів» Марія Тиха в інтерв'ю PeopleLife розповіла, що з 11−13 січня варто чекати загострення на фронті.

Також вона прокоментувала заяву керівника української розвідки Кирила Буданова про те, що у березні 2023 року бойові дії будуть найспекотнішими, а росія відступить.

Марія Тиха вважає, що «Буданов ніколи не помиляється».

«Щодо того, що перемога буде… Ну, дай Боже, щоб вона була у березні. Усі на це чекають. Але все-таки я схиляюся до того, що взимку буде загострення», — каже Тиха.

Така невпевненість була викликана тим, що екстрасенс боїться, чи вона не побачила, можливо, не майбутні події, а власні бажання.

«Випадає карта правосуддя… Можливо, що росія у березні відступить… У будь-якому випадку карта Сонця випадає, тобто перемога має бути у теплу пору року, це 100%», — вважає екстрасенс.

Тим часом відома астрологиня Анжела Перл вважає, що у війні найближчим часом настане переломний момент. Українська армія готується до наступу й незабаром почне гнати ворога на всіх напрямках фронту.

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