Наступ росіян відміняється: Анжела Перл розповіла, що чекає на Україну у найближчі місяці

Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що скоро настане переломний момент у війні для нашої країни.

Про це вона сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Я подивилася гороскоп на військові дії. І Марс, планета війни, він був ретроградним, ніби на такій паузі. Не було особливо ніяких наступів до 12 січня. 12 січня Марс розгортається, починає набирати швидкість, тобто починають посилюватися військові дії. Але я не побачила, щоб був наступ російської армії або те, що говорять про захоплення Києва знову, що якісь війська знову величезні підуть так само, як було 24 лютого. Я в це не вірю, я цього не побачила. Тим більше, що 12 січня Марс буде в такому ж положенні, в якому він був у вересні, і у вересні не було ніяких наступальних дій великих», — розповіла Перл.

За словами астролога, військові готуватимуться до наступу. Але не російські, а українські. Наші захисники переможуть рашистів.

«Буде тільки підготовка наступу і, швидше за все, з нашого боку, з української сторони. Тому що вже на початку березня, 7−8 числа, буде якийсь переломний момент. Взагалі березень дуже переломний місяць, переломний момент саме в бік України, коли вже стовідсотково стане зрозуміло, що це перемога України. Тому що там весь цей час, з 24 лютого, там дві планети утримували напругу між росією і Україною — Сатурн і Уран. І ось одна з них, ця планета, вона змінює положення, напруга йде», — вважає Перл.

Також астрологиня прокоментувала можливість наступу ворога з білорусі.

«Там чомусь ще менша ймовірність. Сильне напруження є з боку Луганської, Донецької областей, а з білорусі ще менше можливостей нападу. Атаки так, постійні там, де зараз йдуть бойові дії. Я говорю про величезний, масштабний наступ. А якщо й буде спроба наступу з російської сторони, її буде відбито. Я не бачу просування російських військ, захоплення нових територій, захоплення Києва, я абсолютно не бачу», — вважає Анжела Перл.

Нагадаємо, відома астрологиня Людмила Булгакова в ексклюзивному гороскопі для «ФАКТІВ» показала, що перший місяць 2023 року стане одним із найспокійніших у ньому.

Фото youtube.com/c/angelapearl

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