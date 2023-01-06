Станемо цінувати себе: екстрасенс розповів, чим закінчиться друга війна з рф

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв вважає, що нинішня війна — не остання у відносинах між Україною та росією.



Такий прогноз дають карти Таро.



Поразка у війні, вважає екстрасенс, не дасть агресору змиритися з тим, що хтось може бути іншим, не таким, як він. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.



Для росії, вважає екстрасенс, програш у війні з Україною вб'є віру в себе, в ті ідеали, які їм нав'язувала влада путіна. Карта «Десятка мечів» говорить про те, що наша перемога їх зруйнує.



«Помста буде — 100 відсотків. Але біда для росіян у тому, що ми будемо набагато сильнішими. Тому тупі спроби, які вони намагатимуться зробити, закінчуватимуться для них дуже сумно. Не має значення через скільки років», — вважає екстрасенс.



Також Гордєєв додав, що високою є ймовірність того, що росія знову спробує напасти на Україну. Однак перемога у цій війні дозволить нам відчути «енергетичну стабільність» — це означає, що в Україні розпочнеться нове нормальне життя.



«Я бачу, що ми вийдемо на дуже серйозний рівень. Вже зараз готуються плани на Україну. Ми почнемо цінувати себе, ще й гривня зросте», — додав зірковий медіум.



Він зазначив, що після перемоги зміниться влада у нашій країні. А також буде дуже сильна армія.

Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що у 2023 році помре путін й в Україні закінчиться війна.

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