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Українці можуть отримувати щомісяця допомогу від 900 гривень: як оформити

17:06 10 січня 2023
хата

Українці, які надали своє житло переселенцям, можуть оформити щомісячну допомогу у розмірі 900 гривень та більше. Про це повідомили у Міністерстві з реінтеграції окупованих територій.

За кожну розміщену людину, незалежно від віку, українцям щомісяця виплатять по 900 гривень. Наявність субсидії на цю виплату не впливає.

Отримати компенсацію може власник квартири чи будинку. Він не повинен мати жодних боргів за комунальні послуги за це житло.

Щоб оформити допомогу, необхідно надати пакет документів до відповідних органів (ЦНАП чи органи соціального захисту населення).

Документи потрібні як від власника будинку та від переселенців, яких він розміщує у своєму житлі.

Власник житлового приміщення зобов'язаний у день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їхньої кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні до виконкому.

Раніше ми розповідали, як переселенцям оформити субсидію.

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