39.34 / 39.99 41.19 / 42.16
Київ: -5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Унікальна операція: українські хірурги витягли з тіла бійця гранату, що не розірвалася

12:23 10 січня 2023
лікар

Українські військові лікарі під час операції видалили гранату ВОГ, що не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що під час оперативного втручання поряд з медиками знаходилися два сапери, які страхували безпеку персоналу. Операція під керівництвом досвідченого хірурга Андрія Верби пройшла успішно.

«Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати будь-якої миті.
Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення», — повідомила заступниця міністра.

Постріл гранатометний ВОГ — це уламковий боєприпас калібру 40 мм для підствольних гранатометів, що поєднує у собі гранату та метальний заряд у гільзі.

Зовні на корпусі гранати є готові нарізи, що надають їй обертального руху. Усередині корпусу знаходиться сітка з картону, яка служить для раціонального дроблення корпусу на уламки, що призводить до збільшення осколкової дії.

Нагадаємо, раніше відомий кардіохірург Борис Тодуров витягнув уламок міни з серця бійця, яке продовжувало битися під час втручання.

Фото https://www.facebook.com/ganna.maliar/

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перетин кордону

«Довідка до акту огляду МСЕК не є документом, який підтверджує інвалідність особи»: що слід знати про перетин кордону

Гривні

У українців можуть «вилучити» частину пенсії: хто, на якій підставі та яку суму

Пенсія

Пенсію у березні підвищать не всім: в Кабміні пояснили, хто може очікувати на збільшення суми виплат після індексації

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принцу Гаррі та Меган Маркл наказано негайно залишити їхній особняк у Каліфорнії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту