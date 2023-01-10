Унікальна операція: українські хірурги витягли з тіла бійця гранату, що не розірвалася

Українські військові лікарі під час операції видалили гранату ВОГ, що не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Маляр зазначила, що під час оперативного втручання поряд з медиками знаходилися два сапери, які страхували безпеку персоналу. Операція під керівництвом досвідченого хірурга Андрія Верби пройшла успішно.



«Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати будь-якої миті.

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення», — повідомила заступниця міністра.

Постріл гранатометний ВОГ — це уламковий боєприпас калібру 40 мм для підствольних гранатометів, що поєднує у собі гранату та метальний заряд у гільзі.

Зовні на корпусі гранати є готові нарізи, що надають їй обертального руху. Усередині корпусу знаходиться сітка з картону, яка служить для раціонального дроблення корпусу на уламки, що призводить до збільшення осколкової дії.



Нагадаємо, раніше відомий кардіохірург Борис Тодуров витягнув уламок міни з серця бійця, яке продовжувало битися під час втручання.

Фото https://www.facebook.com/ganna.maliar/

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