Легенда «Динамо» повертається до клубу після шестирічної перерви

48-річний колишній голкіпер «Динамо» та збірної України Олександр Шовковський, який похвалився потраплянням до «чорного списку» росії, залишає тренерський штаб національної команди.

Починаючи з 2018 року, фахівець працював у тренерському штабі «жовто-синіх», спочатку асистентом Андрія Шевченка, а потім Олександра Петракова. Наприкінці 2022 року Шовковський розірвав трудові відносини з Українською асоціацією футболу (УАФ), але довго без роботи не залишався.

Як повідомляє офіційний сайт «Динамо», багаторічний воротар киян повертається до рідного клубу, де виконуватиме обов'язки асистента головного тренера Мірчі Луческу. Фахівець займе місце Огнєна Вукоєвича, який залишив «біло-синіх» восени минулого року, коли отримав пропозицію про самостійну роботу на батьківщині.

Додамо, що Шовковський є вихованцем «Динамо» та провів усю кар'єру у рідному клубі. За 24 сезони в якості гравця провів за «біло-синіх» 665 матчів у всіх турнірах, будучи рекордсменом киян за цим показником, та майже в половині з них (у 315 поєдинках) зберіг свої ворота «сухими».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Валерій Лобановський потрапив до компанії найкращих тренерів усіх часів.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram