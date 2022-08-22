«Старі зв'язки не допоможуть»: Шовковський похвалився потраплянням до «чорного списку» росії

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України, а нині тренер національної команди Олександр Шовковський, однокласник якого Сергій Баланчук загинув на війні з рашистами, розповів про те, що потрапив до «чорного списку» прикордонної служби росії за «пропаганду бандерівщини».

Про це легенді українського футболу написала в соціальній мережі Ліза Мартова, яка працює в адміністрації президента рф. «Ви включені до чорного списку прикордонної служби росії. Вам заборонено перетин російського кордону на 30 років за пропаганду бандерівщини. Загалом у списку вже 51 979 людей (серед них політики, спортсмени, чиновники різних рівнів), також Вам буде заборонено ведення бізнесу або інша діяльність на території росії, а також громадянам росії заборонено вести ділові чи інші юридичні справи з тими, хто в чорному списку. Старі зв'язки не допоможуть», — опублікував Олександр скріншот повідомлення на своїй сторінці у Facebook.

«Ось не знаю тепер, що робити: плакати чи сміятися? Але однозначно це є Визнання та Слава! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ», — іронічно написав ексфутболіст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик розлютив російську пропагандистку скабєєву.

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