Легендарний гонщик удруге за кілька днів потрапив в аварію на ралі Дакар (відео)

Плачевно ледь не завершилося ралі Дакар, що традиційно проходить на початку року (з 2020 року — в Саудівській Аравії), для знаменитого гонщика Карлоса Сайнса-старшого.

Як повідомляє видання The Sun, лише за кілька кілометрів після старту 9-го етапу 60-річний іспанець не впорався з керуванням свого баггі на піщаних дюнах, автомобіль підлетів угору, перекинувся в повітрі та приземлився на дах. Штурман Лукас Круз в аварії не постраждав, а ось для Сайнса довелося викликати гелікоптер для транспортування до лікарні Ер-Ріяда.

#Dakar2023 Y siguiendo con el accidente de Sainz, el @dakar acaba de fer públicas las imágenes del accidente captadas desde el helicóptero por ASO. pic.twitter.com/mplHTkxeZ1 - Rubén (@Ruben_DXT) January 10, 2023

При цьому сам дворазовий чемпіон світу з ралі намагався відмовитися від госпіталізації, щоби продовжити гонку, але медики наполягли на своєму. У підсумку у шпиталі після всіх обстежень якихось ушкоджень у Карлоса не виявили.

Примітно, що це вже друга аварія для Сайнса-старшого на нинішньому ралі Дакар. Буквально кілька днів тому гонщик зіткнувся на дюнах з іншою легендою автоспорту Стефаном Петранселем — у тому інциденті обидва гонщики відбулися переляком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український екіпаж посів 11-е місце в ралі Дакар-2022.

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