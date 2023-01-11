Херсон знову під обстрілом: горить перинатальний центр (відео)
Російські військові у черговий раз вдарили по Херсону та вже вкотре поцілили у медичний заклад.
Як повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, через вибух загорівся перинатальний центр.
«Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені», — додав він.
Нагадаємо, що напередодні під час обстрілів Херсона снаряд влучив у житловий будинок, під завалами загинув чоловік, протягом доби п’ять цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. За даними Офісу генпрокурора, були пошкоджені дитяча лікарня, приватні та багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, що у новорічну ніч ворог обстріляв обласну дитячу лікарню. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих — 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників перечекали обстріл у підвалі.
Фото — скріншот405
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