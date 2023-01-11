Херсон знову під обстрілом: горить перинатальний центр (відео)

Російські військові у черговий раз вдарили по Херсону та вже вкотре поцілили у медичний заклад.

Як повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, через вибух загорівся перинатальний центр.

«Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні під час обстрілів Херсона снаряд влучив у житловий будинок, під завалами загинув чоловік, протягом доби п’ять цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. За даними Офісу генпрокурора, були пошкоджені дитяча лікарня, приватні та багатоквартирні будинки.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Нагадаємо, що у новорічну ніч ворог обстріляв обласну дитячу лікарню. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих — 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників перечекали обстріл у підвалі.

Фото — скріншот

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