Чемпіона світу зі стрільби знайшли із простріленою головою

Чемпіон світу із практичної стрільби (IPSC) 39-річний іспанець Хорхе Бальєстерос помер у лікарні після того, як його знайшли у власній машині з вогнепальним пораненням у голову біля одного з торгових центрів у Мадриді.

Смерть спортсмена, який у повсякденному житті служив у поліції рідного округу, підтвердили в Олімпійській федерації стрілянини Іспанії. «Наша федерація висловлює найглибші співчуття у зв'язку зі смертю великого стрільця та виняткової людини, джентльмена у спорті та по життю», — йдеться у повідомленні в соціальних мережах організації.

За інформацією видання Marca, основна версія смерті Хорхе, яку розглядає слідство, — спроба самогубства.

Зазначимо, що Бальєстерос, у якого залишилися дружина та двоє дітей, вважався найкращим спортсменом Іспанії у своїй дисципліні. Уперше вигравши чемпіонат країни у 18 років, з того часу він 17 разів завойовував «золото» першості Іспанії. Крім цього, він став чемпіоном світу у відкритому дивізіоні (у 2017-му), а також тричі — чемпіоном Європи. Утім, здійснити свою мрію — взяти участь в Олімпіаді — Хорхе так і не зміг, оскільки ця дисципліна ніколи не була представлена на Іграх.

Хорхе Бальєстерос 17 разів ставав чемпіоном Іспанії, але в Олімпіаді так і не взяв участі

Останнім змаганням, у якому брав участь іспанець, був чемпіонат світу, який проходив півтора місяці тому в Таїланді, де Бальєстерос поступився у вирішальному поєдинку за «золото» 22-річному американцю Крістіану Сайлеру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного чемпіона світу з джиу-джитсу Леандро Ло застрелив п'яний поліцейський.

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