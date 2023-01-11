Померла одна із шести головних супермоделей 90-х

У середу, 11 січня, у Каліфорнії померла легендарна супермодель Тетяна Патітц. Їй було 56 років. Причина смерті поки що не називається. Першим сумну новину повідомив журнал Vogue, з яким Тетяна активно співпрацювала упродовж своєї 40-річної кар'єри на подіумі.

Патітц входила до так званої «великої шістки» головних супермоделей 80−90-х. Імена цих красунь відомі всім — Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Клаудіа Шиффер, Крісті Терлінгтон та Тетяна Патітц. Трохи пізніше до них приєдналася Кейт Мосс.

У січні 1990 року Наомі, Крісті, Лінда та Тетяна знялися для обкладинки Vogue, яка стала культовою. У тому ж році ця четвірка разом із Сінді з'явилася у кліпі на пісню Джорджа Майкла Freedom.

Тетяна Патітц народилася 25 березня 1966 року в Гамбурзі. Її батько був німецьким журналістом, мати — естонською танцівницею. Вона виступала на сцені знаменитого паризького кабаре Le Lido. Професія батька дозволяла сім'ї їздити різними країнами. Потім вони осіли у Швеції.

Моделлю Тетяна стала у 17 років. У 1983 році брала участь у фіналі конкурсу Elite Model Look. На обкладинці Vogue вперше з'явилася у 1985 році. Патітц брала участь у показах та рекламних кампаніях всесвітньо відомих брендів та будинків моди Chanel, Calvin Klein та Versace.

«Тетяна завжди була символом європейського шику. У ній немов об'єдналися Ромі Шнайдер і Моніка Вітті», — заявила керівник Vogue і незаперечний авторитет у світі моди Анна Вінтур.

Патітц пробувала себе і як актриса. У неї були невеликі ролі в трилері «Сонце, що сходить» з Шоном Коннері та серіалі «Самотній хлопець». Вона також знялася у кліпах гуртів Duran Duran та Korn.

Тетяні якимось дивом вдавалося приховувати від ЗМІ своє особисте життя. Тільки у 2019 році в одному з інтерв'ю супермодель повідомила, що перебувала у стосунках із чоловіком, який працював директором з маркетингу в одній із великих компаній. У 2004 році вона народила сина. Хлопчика звуть Джона.

Тетяна та її син Джона

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