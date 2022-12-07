Померла зірка десятків голлівудських комедій Кірсті Еллі

У понеділок, 5 грудня, у місті Тампа, штат Флорида, померла відома голлівудська актриса Кірсті Еллі. Їй був 71 рік. За свою кар'єру вона знялася більш ніж у 140 фільмах та серіалах. Еллі здобула низку престижних нагород, включаючи премії «Еммі» та «Золотий глобус».

З її численних робіт у кіно та на телебаченні найбільшою популярністю у США та Великій Британії користувалася роль Ребекі Хоу у комедійному серіалі «Весела компанія». В Україні Еллі відома завдяки головним ролям у популярних комедіях «Дивись, хто говорить», «Божевільний дім», «Двоє: я і моя тінь», «В бідності і в багатстві».

Пік популярності актриси припав на 90-ті роки. Потім в Еллі виникли серйозні проблеми із зайвою вагою. Вона відверто розповідала про те, як бореться з ожирінням, і намагалася допомогти іншим з цією проблемою.

Кірсті двічі була одружена. Її перший шлюб із Бобом Еллі (1970−1977) закінчився розлученням. У 1983 році вона вийшла заміж за актора Паркера Стівенсона. Подружжя дуже хотіло мати дітей, але вагітність Еллі закінчилася викиднем. Після цього вони у 1995 році усиновили хлопчика на ім'я Вільям, а через три роки взяли на виховання Ліллі.

У 1997 році Кірсті та Паркер розлучилися. Еллі присвятила себе кар'єрі та вихованню дітей. 2016 року вона стала бабусею — у Вільяма народився син.

«Ми сумно повідомляємо вам, що наша неймовірна, сильна і любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім недавно. Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще дивовижнішою матір'ю та бабусею», — написали діти актриси.

Як повідомляють американські ЗМІ, в Еллі нещодавно діагностували рак товстого кишківника та прямої кишки. Боротися із хворобою було пізно.

Голлівудські зірки у соцмережах висловлюють співчуття близьким Кірсті Еллі та згадують її. Одним із перших вшанував пам'ять актриси Джон Траволта. «У нас із Кірсті були одні з найособливіших стосунків у моєму житті. Я люблю тебе, Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимось», — написав він.

Кірсті Еллі та Джон Траволта в комедії "Дивись, хто говорить"

Про роман між Еллі та Траволтою ходило багато чуток. Сама Кірсті не раз зізнавалася, що Джон був головною любов'ю її життя. І вона була готова втекти з ним на край світу. Однак Еллі не стала розбивати родину Траволти. Коли він одружився з акторкою Келлі Престон, Кірсті стала її вірною подругою.

З Траволтою її пов'язували не лише особисті стосунки та спільні фільми. Еллі, як і він, була саєнтологом і пожертвувала цій церкві щонайменше 5 мільйонів доларів. Кірсті стверджувала, що саєнтологи допомогли їй позбутися кокаїнової залежності.

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