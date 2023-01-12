В Німеччині біженці з України можуть отримати заставу на оренду житла: як це зробити

Українські біженці у Німеччині отримують від держави оплату окремого житла. Проте при оренді квартири українцям часто не вистачає суми застави (кауціону), яка зазвичай становить 2−3 суми щомісячної оплати за оренду.

Як отримати гроші на депозит перед заселенням, розповіли у Telegram-каналі «Німеччина/Україна/Біженці».

Зазначається, у таких випадках можна попросити кауціон від Джобцентру (потім цю суму вираховуватимуть частинами із допомоги по безробіттю), звернувшись до центру із заявою.

Такий лист може бути складено у довільній формі, він може бути написаний від руки або роздрукований. У ньому необхідно зазначити:

реєстраційний номер у Джобцентрі;

телефон, адресу електронної пошти та дату;

необхідну суму кауціону;

адресу квартири, що орендується.

У заяві також зазначається сума щомісячних відрахувань із допомоги на погашення «кредиту» (10%).

Подати заяву до центру зайнятості слід до того, як буде підписано договір на оренду.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як біженцям повернутись з закордону в Україну без паспорта.

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