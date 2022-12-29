Як біженцям повернутись в Україну без паспорта: де потрібні візи

Після початку повномасштабного вторгнення росіян багато українців виїхали за кордон. Більшість біженців — жінки та діти. Далеко не у всіх були документи, у тому числі закордонні паспорти.

Частина українців вже повертається додому. Оформити посвідчення особи для повернення в Україну можна в одній з закордонних дипломатичних установ.



Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Повідомляється, що у листопаді уряд України запустив проєкт щодо оформлення на території України посвідчення на повернення для громадян, депортованих на територію росії. Це так званий «білий паспорт», який так назвали через колір обкладинки.



Документ видається для виїзду з країни перебування, а для транзиту через інші країни слід враховувати правила в'їзду.



Наприклад, у Німеччині з таким посвідченням можна виїхати лише через аеропорт.



Посвідчення особи повернення в Україну розглядається німецькою стороною як тимчасовий документ, який дає право виключно на повернення особи з країни перебування в Україну, наголошується на сторінці Посольства у Німеччині.



«У разі видачі посвідчення на повернення в Україну в третій країні, власник посвідчення може в'їхати до Німеччини лише в рамках транзитного перельоту з країни видачі посвідчення в Україну без залишення транзитної зони аеропорту, тобто без перетину німецького державного кордону», — йдеться у повідомленні.



Німеччина не може розглядатися країною для транзитного наземного проїзду в Україну, оскільки не має спільного кордону з Україною.



У Польщі та Болгарії — потрібно оформлювати транзитну візу.



Громадяни України, які в'їжджають до Польщі на посвідчення особи на повернення в Україну, мають оформити транзитну візу в країні перебування, зазначається на сторінці посольства.



«У разі в'їзду громадян України на територію Республіки Польща з Литовської Республіки, республіки Білорусь та країн, де відсутня польська дипломатична місія та неможливо оформити візу, питання пропуску розглядатиметься комендантом Прикордонної служби Польщі у кожному окремому випадку» , — пояснили у відомстві.



Проїхати територією Болгарії також можна з проставленою транзитною візою.

З Туреччини можна в'їхати з будь-якими паспортами. Українці, які їдуть до Туреччини, можуть перетнути кордон цієї країни з Грузії, Вірменії, інших країн східного кордону з наступними документами:

- посвідчення особи на повернення в Україну;

- закордонний паспорт;

- паспорт громадянина України та ID-картки.

При цьому є можливість вклеїти транзитні візи до країн ЄС.



У Румунію можна їхати транзитом в Україну з білим паспортом без візи, якщо на прикордонному контролі надається один із наступних документів:

- внутрішній паспорт громадянина України старого зразка;

- внутрішній паспорт громадянина України з електронним носієм;

- небіометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (включаючи відмітку про продовження терміну дії);

- свідоцтво про народження;

- дані дітей, вписаних у паспорт одного з батьків.

Нагадаємо, колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає, що половина українських біженців у Німеччині, швидше за все, не повернеться на батьківщину після війни.

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