Компенсація за перебування у полоні: чи може її отримати наречена військовослужбовця

В зв'язку за загостреннями бойових дій держава передбачила виплату грошової допомоги родичам полоненого військовослужбовця.

Про це пише інформаційний правовий ресурс.

За законодавством така допомога виплачується:

дружині або чоловікові взятого у полон військовослужбовця або його повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним);

законним опікунам неповнолітніх дітей;

особам, які перебувають на утриманні військовослужбовця;

батькам військовослужбовця в рівних частинах, якщо в нього немає дітей і він не одружений.

Тобто, наречена військовослужбовця права на таку компенсацію не має.

Розмір виплати залежить від кількох факторів — зарплати полоненого на останньому місці служби, його окладу, наявності надбавки за вислугу років, інших регулярних додаткових виплат.

Для отримання допомоги слід звернутися до командира військової частини, де служив військовослужбовець. Грошова допомога виплачуватиметься родичам щомісяця до моменту визволення з полону.

Нагадаємо, днями Україна провела перший у 2023 році обмін полоненими з рф.

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