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Гроші

Деякі українці отримають по 100 тисяч гривень: хто може розраховувати на виплати

17:20 18 жовтня 2022
гроші

Частина українців, які перебували з 2014 року чи зараз перебувають у полоні, отримають грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, Міжвідомчою комісією 358 українців визнали особами, позбавленими волі внаслідок збройної агресії росії. Серед них 35 жінок.

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Також виплати у розмірі 100 тисяч гривень отримають шість іноземців, які потрапили у полон під час проходження військової служби у ЗСУ.

Призначили виплати й 49 сім'ям незаконно ув'язнених українців. Нині всі вони утримуються у полоні через політичну, громадську чи професійну діяльність.

Як додали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, державна виплата у розмірі 100 тисяч гривень буде одноразовою.

З початку 2022 року на таку допомогу вже перерахували понад 26 млн гривень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на 70% доплати до пенсії.

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