З початку війни інженери компанії «Промавтоматика» Вінниця розробили актуальні прилади для військових, а також людей, які втратили постійний доступ до мережі 220 В. Це блоки зарядки BanderaPower — універсальне джерело електроенергії, його можна використовувати у бомбосховищах, підвалах, на тимчасових блокпостах у зоні військових дій. Блок може забезпечити живлення багатьох предметів першої необхідності: телефонів, планшетів, ноутбуків, тепловізорів, рацій, Starlink та інших пристроїв. Найпотужніший прилад даного типу — BanderaPower 225s.

Основні функції та характеристики BanderaPower 225s

На корпусі 225s апарата є 4 USB-роз'єми стандарту Quick Charge 3.0 з напругою живлення 3,7 В, автомобільна розетка (прикурювач) з напругою =12 В і два звичайні штепсельні роз'єми зі стандартною напругою ≈220 В і частотою 50Гц.

1 — Запобіжник

2 — Індикатор рівня заряду АКБ

3 — Кнопка живлення

4 — Автомобільна розетка 12В

5 — USB роз'єм з функцією Quick Charge 3.0

6 — Розетка 220В

7 — Роз'єм підключення сонячного модуля

8 — Індикатор заряду АКБ від сонячного модуля

9 — Роз'єм для запуску двигуна (12В)

Інформація! В 225s додано роз'єм для зарядки аккумулятора автомобіля та запуск стартера двигуна при його розрядці.

Зарядка акумуляторів можливе різними способами — від бортової мережі автомобіля, стаціонарної розетки та від сонячної зарядної станції. В апараті Li-Ion батареї, відрізняються великим терміном служби та нижчим струмом саморозряду в порівнянні зі звичайними акумуляторами. Місткість зарядної станції залежить від вихідної напруги апарата: 3,7В — 225А/год або 12В — 75А/год.

Загальна ємність апарата в Вт/годинах становить 0,83 кВт, є дві розетки 220 В потужністю 0,5 кВт і розетка = 12 В на 10А. BanderaPower 225s комплектується LED світильником 12 В. Розмір 355×281×163 мм, вага 6,65 кг. Час повної зарядки становить 9−10 годин.

Інші моделі BanderaPower

Крім BanderaPower 225s можна придбати великий power bank з можливістю багатоканальної зарядки іншого типу:

• BP 125 має дві розетки = 12 В та чотири роз'єми USB. Місткість акумулятора становить 125А/год, вага 4,15 кг. • BP 180 має 1 розетку = 12 В, 4 роз'єми USB, 1 розетку 220 В, потужність якої обмежена до 150Вт. Ємність 180А/год, вага 6,1 кг. • BP 180S має потужнішу розетку 220В — 500Вт і можливість зарядки від сонця.

Додатковий сонячний модуль Bandera Solar 2.100

Для заряджання батарей зарядної станції, крім мережі 220 В, у польових умовах може використовуватися портативна зарядна станція на сонячних батареях. Для цього поєднання Промавтоматика пропонує сонячний модуль BanderaSolar 2.100.

Ця зарядна станція оснащується двома елементами загальною потужністю 200Вт. При транспортуванні цей апарат має розміри 675×1005×70мм та розташовується у захисній сумці, у робочому положенні сонячні батареї розкладаються та габарити збільшуються до 1350×1005×35мм.

Де придбати BanderaPower за доступними цінами в Україні

Купити потужні зарядні пристрої BanderaPower за доступними цінами можна в інтернет-магазині RES.UA, який є офіційним партнером виробника. На сайті можна придбати такі блоки для особистого використання, а також за спеціальною ціною для військових та частин тероборони. Менеджери допоможуть вибрати оптимальний варіант, залежно від потреби. Усі блоки BanderaPower мають сертифікати із офіційною гарантією 1 рік. Доставка здійснюється самовивозом з Вінниці, а також транспортними компаніями.

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