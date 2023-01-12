Найближчими місяцями ситуація на фронті буде дуже напружена. Кремль має намір залучити всі сили та засоби, тому що розтягувати війну на тривалий період вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Зараз влада росії «готується до певних подій», хоче відзвітувати хоча б про якісь успіхи. Все це планується до річниці початку так званої «спецоперації».

Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів», — сказав він.

На думку секретаря РНБО, два-три місяці для України будуть дуже складними та вирішальними. В росії вже добре відчувають введені проти неї санкції. У країні складна ситуація, накопичуються проблеми.

Данілов вважає, що на шляху до перемоги в українців найважчий відрізок — остаточно викинути агресора з нашої землі та покарати за злочини.

Він також впевнений, що українські військові за короткий термін освоять танки Leopard.

«Те, що стосується наших фахівців у Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці опанують це за лічені тижні. Тому що ми перебуваємо в непростому становищі», — заявив Данілов.

Нагадаємо, військові експерти вважають, що росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво вважає, що у лютому 2023 року кремль може здійснити повторну спробу наступу на Київ чи на півдні нашої країни.



Про те, що росія готує наступ, говорять й перестановки у вищому військовому командуванні рф.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram