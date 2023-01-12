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Україна

Найближчі два-три місяці війни будуть вирішальними — росія готується до «певної дати», — Данилов

13:40 12 січня 2023
військові

Найближчими місяцями ситуація на фронті буде дуже напружена. Кремль має намір залучити всі сили та засоби, тому що розтягувати війну на тривалий період вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Зараз влада росії «готується до певних подій», хоче відзвітувати хоча б про якісь успіхи. Все це планується до річниці початку так званої «спецоперації».

Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів», — сказав він.

На думку секретаря РНБО, два-три місяці для України будуть дуже складними та вирішальними. В росії вже добре відчувають введені проти неї санкції. У країні складна ситуація, накопичуються проблеми.

Данілов вважає, що на шляху до перемоги в українців найважчий відрізок — остаточно викинути агресора з нашої землі та покарати за злочини.

Він також впевнений, що українські військові за короткий термін освоять танки Leopard.

«Те, що стосується наших фахівців у Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці опанують це за лічені тижні. Тому що ми перебуваємо в непростому становищі», — заявив Данілов.

Нагадаємо, військові експерти вважають, що росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво вважає, що у лютому 2023 року кремль може здійснити повторну спробу наступу на Київ чи на півдні нашої країни.

Про те, що росія готує наступ, говорять й перестановки у вищому військовому командуванні рф.

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