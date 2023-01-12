Протягом минулої, 323-ї доби російського широкомасштабного вторгнення окупанти завдали по Україні 4 ракетних (прийшлися по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ж Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та 10 міст і містечок Донеччини, включаючи Підгородне, Бахмут, Кліщіївку, Майорськ, Первомайське і Красногорівку. Також авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а три удари — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу «орлан-10», а ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

Ворог посилює вогневий вплив на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках, зокрема, вкотре обстріляно нещодавно звільнений Херсон.

Також загарбники вибудовують систему оборони на тимчасово окупованому півдні — поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області вони побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Отримано дані розвідки про те, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «щит» та «русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті — офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також «гарантують», що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилося фото трупів російських найманців з ПВК «Вагнера», які було залишено на полі бою.

Фото Генштабу ЗСУ

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